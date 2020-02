Banca empresta 420 milhões de euros a Isabel dos Santos

A Banca portuguesa emprestou ao grupo empresarial de Isabel dos Santos, entre 2009 e 2015, um total de 420 milhões de euros. Deste montante, as empresas da filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, já terão pagado 306 milhões de euros. O BCP e a CGD foram os principais financiadores da empresária angolana: o primeiro emprestou mais de 172 milhões de euros e o segundo concedeu créditos de cerca de 148 milhões de euros (ver infografia).

Os créditos bancários foram concedidos a várias empresas de Isabel dos Santos, com os quais foram adquiridas participações no capital social do BPI e da antiga Zon (atual Nos), ambos em 2009, e da Efacec, em 2015. Para Isabel dos Santos entrar no capital do BPI, o BCP concedeu um crédito de 160 milhões de euros, com os quais a Santoro comprou uma participação de 9,69% no BPI, que era então detida pelo próprio BCP. Esse empréstimo, segundo apurou o CM, já foi pago.

O BCP financiou esta operação quando Carlos Santos Ferreira era presidente do banco. A operação foi anunciada a 17 de dezembro de 2008, altura em que o BCP celebrou um contrato de compra e venda com a Santoro Financial Holdings, controlada por Isabel dos Santos, para a aquisição de um volume de ações representativo de 9,69% do capital do BPI, mas a transação seria concretizada em março de 2009.

Os restantes créditos bancários não estarão ainda amortizados. A CGD concedeu também um crédito de valor elevado ao grupo de Isabel dos Santos: a 23 dezembro de 2009, quando o banco público era liderado por Faria de Oliveira, foi aprovada a concessão de um empréstimo de 125 milhões de euros para a aquisição de ações representativas de 10% do capital da Zon. A Caixa concedeu o crédito à Kento Holding Limited, sociedade do Grupo Fidequity, da empresária angolana.

A concessão deste crédito ao grupo empresarial de Isabel dos Santos é um dos empréstimos concedidos pela Caixa para a compra de ações que o Banco de Portugal (BdP) analisou, em 2011. O relatório do BdP deixa claro que, apesar do parecer condicionado da Direção-Geral de Risco (DGR), a administração da CGD aprovou o crédito à Kento. Em maio do ano passado, quando o CM revelou este crédito, Isabel dos Santos disse que "60% [desse crédito está] amortizado e todos os pagamentos em dia".

Isabel dos Santos comprou a Efacec, em 2015, com créditos de 160 milhões de euros concedidos por cinco bancos portugueses e uma instituição financeira angolana. A operação de financiamento foi analisada pelo BdP, em 2015, no âmbito da verificação das normas de prevenção do branqueamento de capitais.

Isabel dos Santos adquiriu a Efacec com créditos do Novo Banco (NB), BCP, CGD, BPI e Montepio Geral (MG) a duas empresas suas: Winterfell 2 e Winterfell Industries. Nesta operação, MG e NB concederam os créditos elevados: 40 milhões de euros e mais de 34 milhões de euros, respetivamente. Do crédito total, a empresária já terá pagado 66,5 milhões de euros, segundo os reembolsos previstos no relatório do BdP.

Isabel dos Santos adquiriu a Efacec numa altura em que a empresa estava em falência técnica. No final da operação, ficou com 72,6% do capital da empresa. Com as revelações do Luanda Leaks sobre os esquemas de financiamento do seu grupo empresarial, a empresária angolana decidiu vender a sua participação na Efacec.

O CM questionou Isabel dos Santos através da agência de comunicação que a representa, mas, até ao fecho desta edição, não obteve resposta.



Investigação corre em Angola e Portugal

Os negócios de Isabel dos Santos estão a ser investigados em Angola e Portugal. Ao que o CM apurou, o Ministério Público português, à semelhança do que aconteceu noutros inquéritos que envolvem dados financeiros, já pediu ao Banco de Portugal informações sobre a empresária e o seu grupo.



A Justiça angolana tem em curso um inquérito, no qual Isabel dos Santos é arguida, relacionado com a transferência de cerca de 100 milhões de euros de contas bancárias da Sonangol para o Dubai, no mandato de Isabel na presidência da petrolífera angolana.



Já em Portugal, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está a ser investigada na sequência de uma queixa apresentada por Ana Gomes, ex-eurodeputada, à procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago, e à diretora-geral da Autoridade Tributária, Helena Borges.



Operações suspeitas

A PGR já confirmou a abertura do inquérito a Isabel dos Santos. E terá sido no âmbito deste inquérito que o Ministério Público solicitou ao Banco de Portugal dados financeiros sobre Isabel dos Santos e o seu grupo empresarial.



Na queixa apresentada à PGR e ao Fisco, Ana Gomes pediu que fossem investigadas as suspeitas sobre a origem de 65 milhões de euros provenientes de Angola que foram usados na compra da Efacec, em 2015, e as referidas transferências de cerca de 100 milhões de euros da conta da Sonangol para o Dubai.



PORMENORES

‘Princesa’ de África

Isabel dos Santos é filha do ex-líder de Angola, José Eduardo dos Santos, e da sua primeira esposa, Tatiana Kukanova, de origem russa. Nasceu em Baku, no Azerbaijão, em 1973.



Mulher mais rica

Isabel dos Santos é considerada a mulher mais rica de África. A sua fortuna ascende aos dois mil milhões de euros.



Venda do Eurobic

Após as revelações do Luanda Leaks, a empresária angolana vendeu ao Abanca a sua participação de 42,5% no Eurobic.



Arresto de bens

A Procuradoria-Geral da República de Angola está a investigar a propriedade dos imóveis da China International Fund Angola, cuja apreensão foi anunciada no âmbito da recuperação de ativos do Estado angolano.



Principal gestor da empresária deixa cargos

Mário Leite da Silva, principal gestor dos negócios de Isabel dos Santos, abandonou os cargos que desempenhava na Nos, na Efacec e no Banco de Fomento Angola (BFA).



Considerado o braço-direito da empresária angolana no mundo dos negócios, Mário Leite da Silva demitiu-se desses cargos na sequência do Luanda Leaks.



O gestor era presidente do conselho de administração do BFA e da Efacec e administrador não executivo da Nos. Mário Leite da Silva tem os bens arrestados em Angola, pelo Estado angolano.