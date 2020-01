Bancário envolvido em rede de tráfico na raia

A Polícia Judiciária da Guarda anunciou esta segunda-feira a detenção de mais cinco pessoas que integravam um grupo que se dedicava ao tráfico de droga na Beira Interior, nas zonas de fronteira entre Portugal e Espanha. Entre os detidos está um bancário, dois agricultores e um técnico de manutenção industrial.No total foram detidos 10 homens, nove portugueses e um de nacionalidade espanhola. Os suspeitos traficavam essencialmente canábis - produto estupefaciente que era produzido em grande escala em Espanha e que depois era transportado já devidamente embalado.Os membros do grupo, com idades entre os 25 e 31 anos, atuavam de forma organizada "todos perfeitamente articulados entre si e com rotinas muito bem definidas", adiantou esta segunda-feira aofonte policial, salientando que utilizavam "métodos particularmente sofisticados". Por exemplo, o suspeito de nacionalidade espanhola transportava a canábis no interior do pneu suplente da viatura.Durante pelo menos os últimos sete meses estes suspeitos terão sido responsáveis pela introdução de milhares de doses de canábis na zona da raia - distritos de Castelo Branco e Guarda -, bem como na região de Aveiro. Nesta segunda fase da investigação, a PJ apreendeu milhares de doses de canábis, dinheiro, vários equipamentos de telecomunicações, dois automóveis, três balanças de precisão e outro material relacionado com o tráfico de droga.Os suspeitos foram presentes a um juiz do Tribunal de Castelo Branco para serem sujeitos a primeiro interrogatório judicial. Dos dez suspeitos apanhados pela PJ, oito vão aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva. A Polícia Judiciária comunicou às autoridades de Espanha a investigação e o desmantelamento deste grupo de traficantes.