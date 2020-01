PJ desmantela rede de tráfico de drogas que atuava entre Portugal e Espanha

A Polícia Judiciária anunciou o desmantelamento de uma rede ibérica de tráfico de droga na sequência de uma operação, esta segunda-feira. Em comunicado, aquela força policial garante que na semana passada já tinham sido detidos cinco suspeitos de pertencerem à mesma, que abastecia toda a região da Beira Intrerior, com produtos oriundos de Espanha. Agora foram presos mais cinco elementos da rede, perfazendo no total 10 arguidos.

"Nesta segunda fase da respetiva operação de combate ao tráfico de estupefacientes, com várias diligências de investigação levadas a efeito nos Distritos da Guarda, Castelo Branco e Aveiro, foi apreendido produto estupefaciente, do tipo canábis, suficiente para a preparação de milhares de doses individuais, dinheiro, vários equipamentos de telecomunicações, duas viaturas automóveis, três balanças de precisão e ainda vários outros objetos habitualmente relacionados com a atividade de tráfico de estupefacientes", pode ler-se.





No documento, a PJ explica que esta rede criminosa "utilizava métodos particularmente sofisticados, nomeadamente ao nível da colheita, embalamento e transporte dos produtos estupefacientes traficados, ocorrendo este essencialmente por via terrestre, com muito frequentes viagens entre Espanha e Portugal".Entre os detidos encontram-se dois agricultores, um técnico de manutenção industrial e dois sem qualquer ocupação profissional conhecida. Todos os arguidos ficaram em prisão preventiva.