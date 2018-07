Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para três suspeitos de tráfico de droga em Leiria e Loures

Restantes três arguidos estão obrigados a apresentação em posto policial da sua área de residência.

Por Lusa | 13:17

Três dos seis homens detidos na semana passada no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga em Leiria e Loures vão aguardar julgamento em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



"Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, foi determinado que três dos arguidos aguardassem os trâmites do processo sujeitos, cumulativamente, às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência (TIR) e à medida de coação de prisão preventiva", informa a Procuradoria no seu sítio na Internet.



Os restantes três arguidos, além do TIR, estão obrigados a apresentação em posto policial da sua área de residência.



Na sexta-feira, a PSP anunciou a detenção dos seis homens, com idades entre os 28 e os 61 anos, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga em Leiria e Loures, que também resultou na apreensão de droga, armas e dinheiro.



Em comunicado, a PSP informou que na sequência de uma investigação com "cerca de um ano e quatro meses", a Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Leiria desenvolveu a operação "Serra Branca" na quarta e na quinta-feira, tendo detido seis homens e constituído arguido um outro suspeito.



"Foram executados diversos mandados de busca domiciliária e não domiciliária, em vários locais, bem como em viaturas", adiantou.



Entre o estupefaciente apreendido encontram-se 2.075 doses de cocaína e 200 doses de haxixe.



A PSP apreendeu ainda quatro balanças de precisão, oito viaturas, "algumas das quais de elevada potência", um "barco/lancha de recreio" e um motociclo de alta cilindrada.



Duas catanas, três pistolas, uma espingarda e uma soqueira, além de 40 munições, foram igualmente confiscadas pelos agentes da PSP, sendo que 19 telemóveis e equipamento informático estão também entre os objetos apreendidos.



Na informação disponibilizada esta segunda-feira, a Procuradoria da Comarca de Leiria acrescenta que os arguidos estão fortemente indiciados da prática, "por cada um deles, de um crime de tráfico de estupefacientes, incorrendo ainda cinco dos arguidos, em concurso efetivo, na prática de um crime de detenção de arma proibida".



"Dos autos resulta que, pelo menos desde o início do ano de 2017 e até ao momento atual, os seis arguidos procederam à compra e posterior venda diária de estupefacientes, designadamente cocaína, heroína e haxixe, a terceiros, mediante a entrega de contrapartidas monetárias, em diversos locais, tais como Leiria, Pombal e Odivelas", refere a mesma fonte, esclarecendo que "as referidas transações eram precedidas de contactos telefónicos nos quais os arguidos utilizavam linguagem codificada".



A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PSP desta cidade, acrescenta a Procuradoria.