"Bandidos": Chega divulga "retratação pública" sobre caso do Bairro da Jamaica

André Ventura e o partido de extrema-direita Chega tiveram esta sexta-feira de pedir desculpa públicas, na conta do Twitter do partido, à família Coxi, do bairro da Jamaica, Seixal, a quem o deputado tinha chamado "bandidos", em janeiro passado num debate das eleições presidenciais com Marcelo Rebelo de Sousa, que visitara aquela família – que em 2019 se envolveu em confrontos com a PSP, num caso que aina está nos tribunais. A publicação foi feita após terem sido notificados da decisão final dos tribunais.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, no acórdão a que o CM teve acesso, entende que "chamar aos Autores [família Coxi] bandidos e referir-se a eles como bandidagem, não constitui apenas uma liberdade de linguagem através da qual se expressa uma realidade comprovada ou comprovável, trata-se da emissão, quanto a tais pessoas enquanto pessoas, de um juízo de valor que as diminui e marginaliza. As expressões utilizadas – bandidos, bandidagem - são claramente expressões comummente usadas para ofender e são aptas a ofender o direito à honra dos Autores".

Obriga Ventura e o Chega a publicarem, nas TV que emitiram as declarações e na conta de Twitter do partido, "declaração, escrita ou oral, de retratação pública (…) no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a sanção pecuniária compulsória de 500,00 euros por cada dia de atraso no seu cumprimento". O deputado e o Chega têm ainda de "abster-se de proferir ou divulgar, no futuro, declarações ou publicações, escritas ou orais, de conteúdo idêntico às declarações ofensivas do bom nome dos Autores em causa na presente ação, com a sanção pecuniária compulsória de 5.000,00 euros por cada infração".

O presidente do Chega disse ao CM que "a retração pública apenas será feita porque os tribunais a isso obrigam e para salvaguardar o partido". "Discordo dela violentamente", afirma. Numa nota pública, Ventura e o Chega afirmam que se mantêm "discordantes no que respeita ao conteúdo" da decisão e indicam que a publicação da nota "não poderá servir como elemento probatório sob qualquer natureza, antes apenas como os destinatários como cumprindo com as referidas injunções".







Para efeitos de cumprimento dos termos dispostos no acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa nos autos do processo n. 8777/21.3T8LSB, publica-se o seguinte: pic.twitter.com/aT8zzI9yel — Partido CHEGA! (@PartidoCHEGA) October 29, 2021