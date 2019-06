Duas jovens, de 14 anos, que ficaram este domingo em apuros no mar na praia do Titã, em Matosinhos, foram salvas por populares que se encontravam no local.As vítimas sofreram ferimentos considerados ligeiros e foram transportadas ao Hospital de São João, no Porto, por precaução.O alerta chegou aos bombeiros pelas 15h50.Ao que tudo indica, as duas jovens ficaram em apuros quando uma tentou ajudar a outra que se sentiu mal na água.