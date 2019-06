Menores salvos das águas por banhistas em Setúbal

Dois meninos, de 10 e 12 anos, foram este sábado salvos por outros banhistas das águas da praia da Figueirinha, em Setúbal, quando estavam prestes a afogar-se.O alerta foi dado por volta das 10h30.Apesar da época balnear ainda não ter começado oficialmente na praia da Figueirinha, logo não haver nadador-salvador, dezenas de pessoas entraram na água, num dia de muito calor.Os dois menores começaram em dificuldades e um grupo de adultos ajudou-os a saírem.A Polícia Marítima foi chamada ao local e, por sua vez, acionou uma equipa do INEM.Os meninos foram assistidos no areal e, por conselho dos médicos, acabaram levados à urgência do Hospital de Setúbal.