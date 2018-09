Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Banhistas salvam família que caiu ao mar em Esposende

Quando os bombeiros de Fão chegaram ao local as vítimas já estavam em terra.

Por Ana Silva Monteiro | 18:50

Uma família foi salva por banhistas, este domingo, depois do bote onde se encontrava ter virado no mar em Esposende. Um jovem de 20 anos, ao aperceber-se da situação, nadou para junto das quatro pessoas que se encontravam em apuros.



As cinco pessoas acabaram por ser retiradas do mar por banhistas que também estavam na praia das Pedrinhas, na Apúlia.



As vítimas tratavam-se de um pai, de 51 anos, a mulher, de 50, a filha de 16 e a tia de 53. Foram todos transportados para o hospital de Barcelos com ferimentos ligeiros.



Quando os bombeiros voluntários de Fão chegaram ao local as vítimas já estavam em terra.



A praia não é vigiada.