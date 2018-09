Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barco à deriva em risco em Lagos

Vento e ondas empurraram veleiro para o molhe.

Por Ana Palma | 08:42

O veleiro britânico, com dois tripulantes também britânicos a bordo - um homem e uma mulher com idades entre os 30 e os 40 anos - tinha fundeado durante a noite perto da barra de Lagos mas, de manhã, quando se preparava para entrar no porto, sofreu uma avaria e quase embateu nas rochas do molhe, empurrado pela forte ondulação e vento de levante.



Barco e tripulantes foram salvos pela Polícia Marítima de Lagos, com o apoio de uma lancha.



Segundo o CM apurou junto do comandante Luís Conceição Duarte, da Capitania do Porto de Lagos, que coordenou as operações, o alerta foi dado cerca das 09h00 de quarta-feira. "O veleiro, de cerca de 14 metros de comprimento, tinha sofrido uma avaria no motor e ficou em perigo. Estava a aproximar-se muito das rochas do molhe leste.



Felizmente, foi possível resgatá-lo a tempo e rebocá-lo para o interior do porto de Lagos, em segurança", revelou o responsável, adiantando que "foram os próprios tripulantes a pedir ajuda". Sem a pronta intervenção, o veleiro "teria ido contra as rochas", adiantou Conceição Duarte. Os dois tripulantes ficaram ilesos.



PORMENORES

Levante perigoso

A Autoridade Marítima Nacional tinha alertado para o facto de a a costa algarvia estar a ser afetada por condições de agitação marítima provenientes de sueste, usualmente conhecidas por condições de levante, tendo recomendado cuidados redobrados a banhistas e embarcações.



Vento e ondulação fortes

Nos últimos dias registaram-se ventos fortes e ondulação com altura significativa (cerca de 2 metros junto à costa, e 2,5 metros ao largo). Em algumas praias, o mar arrastou muita areia e afetou apoios balneares.