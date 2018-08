Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traineira com pescadores encalha em praia da Figueira da Foz

Acidente aconteceu esta segunda-feira. Na embarcação estavam três homens.

17:39

Uma traineira ficou encalhada na madrugada desta segunda-feira, na praia do Cabedelo, no concelho da Figueira da Foz.



O acidente ocorreu por volta das 06h00 e dentro da embarcação estavam três pescadores. Nenhum deles sofreu ferimentos.



Um cabo terá ficado enrolado na hélice do barco, levando a que os pescadores perdessem o controlo da traineira. A embarcação acabou por ficar encalhada no areal.



Estão a ser realizadas, durante a tarde desta segunda-feira, manobras para a retirada do barco do local.