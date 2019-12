"Bas Dost vinha com a cabeça em sangue. Agarrei-o e levei-o": Fisioterapeuta conta ataque a Alcochete

O julgamento do ataque a Alcochete regressa esta quinta-feira com aquela que é já a 15.ª sessão em tribunal. Esta manhã estão agendadas as audições dos fisioterapeutas Ludovico Marques e Gonçalo Álvaro e posteriormente os jogadores Bataglia e Acuña para a conclusão dos seus testemunhos.Esta é a última sessão do ano. Retoma a 6, 7 e 8 de janeiro de 2020.Nas audiências anteriores, os atletas reforçaram o medo que têm sobre a possibilidade de novos ataques.Acuña revelou que "durante algum tempo andava a olhar para trás para ver se vinha alguém e trancava a casa toda. A minha mulher estava com os meus filhos e a minha primeira reação foi proteger a minha família, dizer para trancar a casa e ligar o alarme. Senti medo, mais pela minha mulher e filhos". Acrescentou ainda que isso continuava a acontecer. "Em cada jogo que não vencemos penso que isto pode voltar a acontecer", admitiu.Acuña recordou que Bruno de Carvalho chegou a dizer na reunião que antecedeu o ataque que os adeptos lhe perguntaram onde morava. Ligaram-lhe durante a madrugada e queriam ir a sua casa, para o atacar.O fisioterapeuta dos leões afirma que esteve presente numa das reuniões com o staff, no dia 14 de maio de 2018. "Achávamos que ia ser comunicado que aquela equipa técnica não ia continuar para a Taça de Portugal. Estava Bruno de Carvalho, alguns membros da direção e staff". "O Bruno de Carvalho disse que estava muito desapontado com os resultados da equipa", acrescenta."Já vi muitas vezes adeptos a irem lá de forma organizada, mas nunca encapuzados e nunca na ala profissional", relata Gonçalo.Sobre o episódio no aeroporto da Madeira, o fisioterapeuta também esteve presente e recorda que um dos indivíduos "Parecia transtornado e procurava o Acuña". O jogador Rodrigo Battaglia tentou apaziguar os ânimos, mas, segundo Gonçalo, nunca houve contacto físico "porque havia segurança"."Ele chamava o nome do Acuña. O Marcus [Acuña] não é de grandes palavras e na azáfama continuou a andar, acho que nem parou. Houve troca de palavras com o Batta, mas ele tentava apaziguar", continua o fisioterapeuta que revela de seguida "O indivíduo exaltado é Fernando Mendes".Gonçalo Álvaro relembra que o secretário técnico vinha com o jogador Bas Dost "com a cabeça em sangue" e que o agarrou e o levou para ver se o conseguia tratar. " Vi os jogadores todos em pânico, alguns elementos da equipa médica e tudo destruído. Tetos falsos destruídos, pertences das pessoas pelo chão, caixotes virados", relata."Fiz o corredor, passei a segunda porta de vidro e quando estou a chegar vejo um homem a acionas uma tocha, a atirar lá para dentro do balneário e a fugir", revela o fisioterapeuta."O corredor tinha fumo e ouvia gritos".Está a ser ouvido Gonçalo Álvaro, coordenador de fisioterapia na altura da invasão à Academia de Alcochete.Segundo declarações do fisioterapeuta, foi a podologista Patrícia Gomes que o avisou sobre "pessoas estranhas no balneário".