Batata-doce para todos os gostos em festival de Aljezur

Licores, aguardente ou cervejas tradicionais de batata-doce são algumas das propostas.

Por Rui Pando Gomes | 08:55

Assada, frita, com couve e carnes de porco, com polvo ou em conserva com atum. Para acompanhar há cerveja, licor ou aguardente e como sobremesa doces e gelado.



São pratos, sobremesas e bebidas com batata-doce para todos os gostos que podem ser apreciados no Festival da Batata-Doce, que vai decorrer de 30 de novembro a 2 de dezembro, no Espaço Multiusos de Aljezur.



Depois de um bom ano para a produção de batata-doce na região de Aljezur, a organização, ao que o CM apurou, terá cerca de 30 toneladas deste produto típico disponível para ser vendido pelos vários produtores.



"Vai haver batata-doce para todos os gostos em restaurantes e tasquinhas, assada em fornos de lenha ou frita", explicou ao CM António Carvalho, vereador da Câmara de Aljezur. Para acompanhar, há "licores de batata-doce, cerveja ou aguardente".



Como sobremesa, além dos vários doces típicos, também pode ser apreciado "uma compota, um gelado ou um chocolate com batata-doce", sugere o autarca.



Durante o evento, que terá mais de uma centena de expositores, vai haver sessões de confeção de comida com cozinheiros a explicarem como se podem fazem receitas que incluam a batata-doce da variedade Lyra, possuidora do selo de Identificação Geográfica Protegida.



Este ano há um petisco especial: conserva de atum com batata-doce, que poderá ser comercializada no futuro.



Há ainda um programa de animação diário, como espetáculos de stand-up comedy com Luís Filipe Borges e Ana Arrebentinha, ou concertos de música tradicional para todos os gostos.