Madalena, de 10 meses, morreu na terça-feira, ao que tudo indica por asfixia e golpe de calor, trancada no carro dos pais, no polo do Monte de Caparica, Almada, da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT).



Foi o pai, professor universitário e diretor de departamento, quem se deparou com a filha inconsciente e acionou o 112.









