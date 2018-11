Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé de 20 meses ferido após ficar com perna presa em elevador

Incidente aconteceu num prédio da Rua Rosália de Castro, no Fujacal, em Braga.

21:20

Um bebé de 20 meses ficou ferido numa perna ao final da tarde desta sexta-feira depois de ter ficado preso num elevador de um prédio da Rua Rosália de Castro, no Fujacal, em Braga.



Segundo o que conseguiu apurar junto dos Bombeiros Sapadores de Braga, o bebé estaria a brincar quando ficou preso na caixa do elevador.



O alerta foi dado às 19h10.



A vítima foi transportada para o Hospital de Braga, onde está a receber tratamentos médicos. No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e uma ambuância.