Bebés feridos em colisão em Oliveira do Bairro

Vítimas foram assistidas no local pelos bombeiros e transportadas para o hospital de Aveiro.

08:29

Dois meninos, um de 11 meses e outro com um ano, ficaram feridos, esta quarta-feira de manhã, numa colisão entre dois carros, na rua Engenheiro Agnelo Prazeres, em Oiã, Oliveira do Bairro.



Os bebés foram assistidos no local pelos bombeiros de Oliveira do Bairro e transportados para o hospital de Aveiro.



No local esteve também a GNR.