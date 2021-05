Menina de dois anos morre após ser deixada trancada no carro pela mãe

Ao que o CM confirmou junto da PSP, a criança esteve durante todo o dia fechada no veículo, por esquecimento da mãe. A progenitora, que tem mais dois filhos, todos menores, foi levá-los à escola, como fazia todos os dias. Ter-se-á esquecido de deixar a filha mais nova.Foram imediatamente contactados os serviços de emergência e as autoridades. A menina ainda foi sujeita a manobras de reanimação, sem sucesso, vindo a dar entrada no Hospital de Santa Maria, na Unidade de Pediatria já sem vida.Os pais da bebé, em estado de choque, foram assistidos por psicólogos na mesma unidade de saúde.