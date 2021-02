"O cenário era terrível": Bombeiro explica tragédia de menino que morreu nos braços do pai em Benavente

O caso está em investigação pelas entidades competentes, concluiu o comandante dos bombeiros.

José Nepomuceno, comandante dos bombeiros de Benavente, explicou esta segunda-feira aocomo se deu a tragédia do menino de três anos que morreu nos braços do pai em BenaventeA criança foi operada às amigdalas na passada sexta-feira e terá sofrido complicações. No domingo de manhã começou a sofrer uma hemorragia e os bombeiros foram acionados cerca das 11h52.O menino entrou em paragem cardiorrespiratória antes de os bombeiros chegarem, tendo uma vizinha procedido a manobras de reanimação. À chegada, os bombeiros continuaram a efetuar as manobras no sentido de reverter a paragem cardiorrespiratória, porém sem sucesso. A morte foi declarada no local.José Nepomuceno descreveu um "cenário terrível" após a criança ter morrido nos braços do pai. Os pais e um irmão mais velho assistiram ao episódio traumático e tiveram de ser assistidos e acompanhados por uma equipa de psicólogos do INEM.