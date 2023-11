Bebé esfaqueado pelo padrasto em Mirandela está estável

O bebé de sete meses que foi esfaqueado três vezes – no peito e abdómen – pelo padrasto, na madrugada desta sexta-feira, em Mirandela, está estável. Segundo o que o Correio da Manhã apurou, a criança está a lutar pela vida no Hospital de S. João, no Porto, mas o quadro mantém-se estável.



O padrasto, Rúben Fraga, de 37 anos, foi detido em flagrante pela GNR e entregue à Polícia Judiciária, que investiga. Já foi presente a juiz e conduzido à cadeia onde vai ficar até ao julgamento. A agressão brutal, que aconteceu cerca da meia-noite, na casa onde a família vive, deixou ainda feridas a mãe do bebé, com 19 anos, e a mãe do agressor. As duas mulheres foram transportadas ao Hospital de Bragança, mas não correm risco de vida.





Foram os vizinhos que, ao início da madrugada, alertaram as autoridades. Ouviram a discussão e as ameaças de morte feitas ao bebé deixaram-nos em sobressalto. Quando os militares da GNR de Mirandela chegaram ao local, encontraram o agressor na varanda da casa, onde estava também o bebé ferido, no chão, e coberto de sangue. A GNR arrombou a porta e deteve de imediato o padrasto da vítima, que continuava bastante agressivo.