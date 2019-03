"Bebé milagre" emociona o mundo

O bebé Salvador, filho de Catarina Sequeira , a jovem canoista de 26 anos que estava em morte cerebral desde dezembro do ano passado, nasceu na passada quarta-feira no Hospital de São João, no Porto. Com cerca de 1,6 quilos, o bebé nasceu entre as 04h30 e as 05h00 ao fim de 25 semanas de gestação.Catarina Cerqueira tinha asma desde os 13 anos. Ficou em morte cerebral depois de ter tido um ataque agudo. Foi assistida e hospitalizada, em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral foi declarada a 26 de dezembro de 2018. A família reuniu com a Comissão de Ética do São João e decidiu manter a jovem mãe ligada ao suporte de vida até ao nascimento de Salvador.Anos antes, a 6 de junho de 2016 nasceu o bebé Lourenço Salvador . Também intitulado de "bebé milagre", a criança nasceu no Centro Hospitalar de Lisboa Central com 2,350 quilos e teve uma gestação de 32 semanas com a mãe em morte cerebral desde o dia 20 de fevereiro.A mãe da criança, Sandra, tinha 37 anos quando sofreu uma hemorragia intracerebral, grávida de 17 semanas de um feto que se revelou viável. O bebé foi, na altura, internado na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, rodeado da máxima atenção.