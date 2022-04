Bebé nasce dentro de ambulância dos Bombeiros de Odemira

Uma menina nasceu na madrugada de ontem, 31 de março, numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Odemira durante o transporte da mãe para a maternidade do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Os bombeiros foram chamados, durante a madrugada, para transportar uma grávida "com contrações no seu domicílio" na aldeia de Bicos, no concelho de Odemira.

Iniciado o transporte para a maternidade do hospital de Setúbal, a mulher entrou em trabalho de parto e o motorista "teve de encostar a ambulância em segurança", ao quilómetro 66,9, da Autoestrada do Sul (A2), para auxiliar a grávida.

A criança nasceu com a ajuda dos bombeiros, Bruno Guerreiro e Ângela Mendonça.

Após o parto, a mãe Rute Correia de 26 anos e a filha recém-nascida foram transportadas para a maternidade de Setúbal.

O parto decorreu bem, com todas as medidas de segurança e tanto a mãe como a filha estão bem de saúde e devem ter alta nas próximas horas.