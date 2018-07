Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebé nasce em ambulância em plena ponte da Arrábida

Duas bombeiras ajudaram no nascimento da menina.

08:49

Uma menina nasceu esta quarta-feira à tarde na Ponte da Arrábida, entre Vila Nova de Gaia e Porto, quando a mãe estava a ser transportada de ambulância para o Hospital de São João.



Os bombeiros de Coimbrões foram chamados a Mafamude e, quando chegaram, já a mulher estava em trabalho de parto.



O alerta foi dado às 17h38 e a bebé acabou por nascer a meio do caminho com a ajuda de duas bombeiras da corporação.



Mãe e bebé chegaram de boa saúde ao hospital às 18h40 e as bombeiras ficaram com uma história para contar.