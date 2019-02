Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bêbedo choca contra poste e acaba detido em Albufeira

Carro despistou-se, embateu no separador central e derrubou poste de iluminação.

Por Ana Palma | 08:40

Um homem de 30 anos que circulava, alcoolizado, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, perdeu o controlo da viatura e foi embater no separador central e contra um poste de iluminação pública no local, que derrubou antes de o carro se imobilizar.



O automobilista veio a ser detido pela GNR de Albufeira.



Segundo o CM apurou junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o despiste foi dado poucos minutos antes da meia-noite de quarta-feira - exatamente às 23h47.



O acidente ocorreu praticamente à frente do quartel dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. Com a violência do embate, o poste caiu sobre o carro, que ficou com a frente destruída e com duas rodas sobre o separador central e as outras duas na via.



Apesar do aparato do acidente, os bombeiros acabaram por não ter de intervir em termos de socorro, uma vez que o automobilista saiu ileso do acidente.



A GNR de Albufeira foi alertada e foi ao local. Os problemas com o condutor terão começado, segundo testemunhas, quando aquele recusou, várias vezes, submeter-se ao teste de alcoolemia. Também terá recusado mostrar os documentos do veículo aos militares.



O homem acabaria, algum tempo depois, por ser levado ao posto da GNR de Albufeira, onde aceitou efetuar o teste do álcool, tendo acusado uma taxa-crime de 1,39 g/l.



O automobilista foi detido pelos militares e notificado para comparecer em tribunal.