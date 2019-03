Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benjamin Clementine no Teatro das Figuras em Faro

Inglês volta a um palco em que já atuou em 2015, quando passou pela primeira vez por Portugal.

Por João Mira Godinho | 08:46

Faro recebe um dos concertos de Benjamin Clementine, no âmbito da digressão que o artista inglês vai fazer, entre 2 e 10 de junho, por Portugal. O músico regressa à capital algarvia, por onde já passou em 2015, no dia 3 de junho, e de novo no palco do Teatro das Figuras.



"Pianista autodidata, com um percurso de vida atribulado, Benjamin Clementine é um talento precoce, que cresceu inspirado em figuras como Leonard Cohen", descreve a nota de apresentação do concerto.



Esta imagem tornou Clementine num artista de culto, com muitos seguidores em Portugal - em particular desde essa passagem, em 2015, que coincidiu com a utilização de uma música do artista num anúncio de uma marca de cerveja.



A popularidade de Benjamin Clementine, no entanto, tinha começado em 2013, quando participou no programa musical da BBC2 ‘Later... with Jools Holland’, passando a ser o artista mais partilhado na aplicação Spotify.



Desde então, foi "distinguido com o ‘Best New Act’, em Les Victoires de la Musique, esgotou espetáculos em toda Europa e nos EUA, tocou nas primeiras partes dos concertos de artistas como Cat Power, Tune-Yards ou Woodkid e nos festivais de verão Wilderness Festival, com curadoria de Bjork, e no Meltdown Festival, de David Byrne", refere ainda o texto sobre o espetáculo.



Nesta segunda digressão por Portugal, além de Faro, Benjamin Clementine vai passar pelo Convento de São Francisco, em Coimbra, dia 2 de junho, Teatro Aveirense, em Aveiro, a 5, Teatro Municipal, Guarda, no dia seguinte, Grande Auditório Forum Braga, em Braga, dia 7, Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, a 9 de junho, e o último espetáculo realiza-se no Coliseu do Porto, dia 10.