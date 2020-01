Boi mata homem que o alimentava

Um homem de 40 anos foi morto por um boi em Reigada, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda. Pelas 18h00 de segunda-feira, após chegar a casa do trabalho, Dominique da Cruz foi tratar dos animais numa propriedade perto da aldeia, como fazia todos os dias. Mas desta vez não regressou.

A mulher estranhou a demora e foi à sua procura. Ao chegar à propriedade encontrou o trator a trabalhar com as luzes ligadas mas nem sinal do marido. Tentou entrar para procurar no barracão de apoio ao terreno, mas foi impedida por um dos animais, que exibia um comportamento agressivo. Deu o alerta às autoridades, às 23h10.

"A GNR de Almeida e os Bombeiros de Figueira chegaram mas não conseguiram entrar porque o boi estava muito agitado e violento. Os militares não tiveram outro remédio senão abater o animal", conta Pedro Ferro, amigo de Dominique, que assim que o boi foi neutralizado, correu para dentro do barracão e descobriu o corpo. "Foi um choque. Estava coberto de sangue e lama, muito mal tratado, quase sem roupa. Parecia que tinha sido atropelado várias vezes", descreve. "As equipas de socorro encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória e ainda tentaram a reanimação, mas já nada havia a fazer", disse ao CM fonte do comando distrital da GNR, que confirma terem sido os militares a abater o animal depois de o tentarem afastar com um disparo para o ar. Os habitantes de Reigada estão em choque. A vítima deixa mulher e uma filha menor.