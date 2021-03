A guarda-prisional da cadeia de Vale de Judeus, no concelho da Azambuja, retirou na quinta-feira, da rede exterior do estabelecimento prisional, diversas bolas de ténis que foram arremessadas e continham 28 telemóveis no interior.



Os operadores do sistema de videovigilância da prisão não detetaram os autores do arremesso. Os Serviços Prisionais confirmam a apreensão, "feita no âmbito do trabalho diário de deteção de entrada de bens ilícitos".

Ver comentários