Bombeiro cai em poço após alerta de incêndio e acaba a salvar cão na Trofa

Um bombeiro, de 49 anos, da corporação da Trofa, não ganhou para o susto quando caiu num poço com cerca de três metros de profundidade, esta quinta-feira à noite.Os bombeiros receberam um alerta para um incêndio numa casa, na rua Camilo Castelo Branco, mas quando chegaram aperceberam-se de fumo a sair das traseiras de um conjunto de habitações.Para detetar o foco do incêndio, utilizaram um terreno de mato e erva, nas traseiras. Após percorrerem cerca de 10 metros, um dos bombeiros acabou por cair no poço. Sofreu vários traumatismos na zona do tórax e cervical, mas o azar do bombeiro foi a sorte de um cão que estava no fundo do buraco há pelo menos três dias.Os dois foram retirados com a ajuda de cordas mas o cão fugiu assustado. O bombeiro ferido foi transportado para o Hospital de Famalicão onde esta sexta-feira esteve em observação. O incêndio que motivou a mobilização dos Bombeiros da Trofa não se terá verificado. O fumo que se via seria de um fumeiro de um talho nas imediações.Ao todo, no local, estiveram nove bombeiros, apoiados por quatro viaturas.