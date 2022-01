Bombeiro de Oleiros apanhado a conduzir alcoolizado

Um bombeiro da corporação de Oleiros, em horário de serviço, foi apanhado a conduzir com uma taxa-crime de álcool no sangue de 1,4 g/l. O caso aconteceu quarta-feira, dia 29.O voluntário, que faz parte da Equipa de Intervenção Permanente, estava escalado para trabalhar entre as 16h00 e as 24h00 e deslocava-se no seu carro particular para jantar, ao início da noite, quando foi mandado parar pela GNR numa ação de fiscalização de trânsito. Presente a juiz, o bombeiro acabou por ver-lhe aplicada uma multa e inibição de condução por três meses.Ao CM, fonte dos Bombeiros de Oleiros adiantou que "a estrutura e o comando da corporação vão reunir-se nos próximos dias para decidir o procedimento disciplinar a adotar".