Um bombeiro, de 30 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã, na sequência do despiste da moto em que seguia, em Ovar. O motociclista é operacional na corporação de Ovar.O alerta foi dado, cerca das 11h00, para os bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário, na rua Família Colares Pinto. A vítima foi levada, pelos colegas, para o hospital da Feira.A PSP investiga as causas do acidente.