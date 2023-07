Bombeiros dos fogos no Chile a ‘arder’ com 48 mil euros

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) denunciou ao CM que pelo menos 30 dos 144 operacionais que integraram a missão portuguesa no Chile, em fevereiro, para ajudar no combate aos fogos que devastaram aquele país sul-americano, são credores do Estado em cerca de 48 mil euros: 1600 euros a cada um.



Segundo António Nunes, presidente da LBP, na origem desta dívida “está um processo burocrático que o Governo, através do Ministério da Administração Interna, impõe para o pagamento das ajudas de custo aos participantes nestas missões”.









Ver comentários