Bombeiros e doente feridos em despiste de ambulância de Paços de Ferreira em Lousada

Três feridos – dois bombeiros e um doente – é o resultado do despiste de uma ambulância da corporação de Paços de Ferreira, esta manhã de sábado, na variante à EN106, em Nespereira, Lousada. O alerta foi dado às 11h17. No local, estiveram os Bombeiros de Lousada.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a ambulância estaria a fazer o transporte de um doente para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, quando se deu o acidente. Os feridos foram assistidos e depois de estabilizados transportados para o Hospital de Penafiel com ferimentos considerados leves. As causas do despiste estão ainda por apurar. A GNR está agora a investigar.