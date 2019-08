Bombeiros e GNR alargam buscas para localizar idosa desaparecida de lar em Mogadouro

Bombeiros e GNR vão alargar, na terça-feira ao nascer do dia, as buscas para encontrar uma idosa de 80 anos que desapareceu no domingo de um lar em Mogadouro, no distrito de Bragança, anunciou esta segunda-feira fonte dos bombeiros."Na terça-feira, ao nascer dia, vamos reforçar o dispositivo de buscas com mais meios e com o recursos a binómios cinotécnicos da GNR [homem/cão]", avançou à Lusa o comandante dos bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.Segundo o responsável, as buscas já foram "repetidas" nas imediações do lar de onde senhora desapareceu, as quais foram efetuadas ao longo de um raio de um quilómetro."Já esta tarde, passámos para o território da União de Freguesias de Remondes e Soutelo, aldeias onde a idosa tem familiares e onde neste momento as buscas estão concentradas e que rondam os seis quilómetros do local do desaparecimento", explicou o comandante.Elementos dos bombeiros e da GNR tentam localizar, desde a manhã de domingo, uma idosa de 80 anos que desapareceu de um lar em Mogadouro.Fonte da GNR avançou à agência Lusa que o desaparecimento ocorreu ao início da manhã de um lar da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro.De acordo com informação disponível na página na Internet da Proteção Civil, o alerta foi dado cerca das 10:00 da manhã de domingo.Participam também nas buscas familiares da idosa desaparecida.De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19:00 estavam no local 15 operacionais dos bombeiros e GNR apoiados por cinco viaturas.