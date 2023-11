Bombeiros em resgate de cachorros por baixo da linha de metro na Maia

Os Bombeiros de Moreira da Maia estão há várias horas a realizar o resgate de cinco cachorros, numa conduta com cerca de 20 metros, por baixo da linha do Metro do Porto, junto ao ISMAI, na Maia.

Ao que o CM apurou, populares alertaram o serviço municipal de recolha animal, que pediu auxílio à corporação de bombeiros. Os operacionais já conseguiram resgatar uma cadela, progenitora das crias, e um dos cachorros. Têm estado a entrar na conduta, um de cada vez, para escavar terra com as mãos, para que possam chegar ao local onde os cachorros estão.