A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) pediu esta sexta-feira ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, direitos iguais às forças de segurança. Em concreto, a estrutura presidida por Fernando Curto reivindica a uniformização do pagamento do subsídio de risco a todos os bombeiros profissionais e ainda o reforço do subsídio de disponibilidade.









