Bombeiros feridos em despiste a caminho de incêndio na Figueira da Foz

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros, esta quarta-feira, na sequência de um despiste quando seguiam a caminho de um incêndio na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.Ao que oapurou, as vítimas seguiam num autotanque quando este se despistou numa rotunda, acabando por tombar.Os operacionais estavam a caminho de um incêndio em Paião, no concelho da Figueira da Foz, cujo alerta foi dado às 13h11. As chamas entretanto já foram dadas como dominadas.Os dois bombeiros, que eram os únicos ocupantes do veículo acidentado, foram transportadas para o Hospital Distrital da Figueira da Foz. Foram socorridos pelos próprios colegas, da mesma corporação, que mobilizaram para o local duas ambulâncias.