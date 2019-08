Dois bombeiros, um homem e uma mulher, da corporação de Leça do Balio ficaram feridos numa colisão entre a ambulância e um automóvel e uma mota, esta terça-feira à tarde, na rua de Recarei, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos.Um civil também sofreu ferimentos ligeiros. Foram assistidos e levados ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.apurou que , na altura do acidente, a ambulância dos bombeiros seguia para uma emergência.