Bombeiros realizam parto dentro de ambulância em Matosinhos

Viatura Médica de Emergência e Reanimação

Os bombeiros de Matosinhos-Leça realizaram um parto no interior da ambulância, na madrugada desta segunda-feira, em Matosinhos.Tudo aconteceu pelas 3h00. Durante o transporte, os bombeiros necessitaram de parar a ambulância, a cerca de dois minutos do hospital de Pedro Hispano, para realizar o parto.O pequeno Gustavo nasceu pouco depois e o momento foi registado em fotografia, partilhada pela cooperação nas redes sociais.O bebé foi prontamente assistido pela equipa da(VMER) do Hospital de São João e pelos dois elementos da corporação de Matosinhos-Leça José Ribeiro e Ana Lopes.