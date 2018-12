Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros recusam boicote à Proteção Civil

Corporações algarvias continuam a fornecer informações sobre ocorrências ao comando distrital.

Por José Carlos Eusébio | 08:50

Os bombeiros do Algarve decidiram por unanimidade, na passada segunda-feira à noite, manter a decisão de não alinhar com o boicote proposto pela Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), pelo que vão continuar a reportar as ocorrências à Autoridade Nacional de Proteção Civil.



"Achamos que esta é a melhor forma de defender não só os operacionais como também garantir a qualidade do socorro", referiu ao CM Paulo Morgado, presidente da Federação dos Bombeiros do Algarve, após uma reunião em que participaram os comandantes das 17 corporações algarvias e os presidentes das associações humanitárias. O encontro teve lugar no quartel de Albufeira.



A LBP decidiu suspender toda a informação operacional aos Comandos Distritais de Operações de Socorro (CDOS) como forma de luta contra as alterações nas estruturas de comando aprovadas pelo Governo. A Liga reclama uma direção nacional e comando autónomo de bombeiros, bem como um cartão social.



Paulo Morgado garante que, apesar de a decisão tomada na região ter sido de não suspender as informações ao CDOS, os bombeiros algarvios estão solidários com a luta da LBP.



"É importante que o Governo olhe com mais atenção para as reivindicações dos bombeiros, que são a espinha dorsal do funcionamento do sistema nacional de Proteção Civil", frisa o responsável da federação, que defende o diálogo como forma de resolver o diferendo.