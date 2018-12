Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marta Soares diz que palavras do MAI só aumentaram "azedume" entre bombeiros e Governo

"Apresentámos há muito propostas que o MAI simplesmente ignorou", aponta o presidente da Liga dos Bombeiros.

19:11

Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros, anunciou esta terça-feira, em conferência de imprensa, que as palavras do Ministro da Administração Interna só vieram aumentar o "azedume" entre os bombeiros e o Governo.



Marta Soares mostra-se indignado pelas palavras de Eduardo Cabrita que acusa os bombeiros portugueses de "irresponsabilidade".



O presidente da Liga dos Bombeiros acusa ainda o MAI de não cumprir com as suas promessas e que a voz desta classe não é ouvida.



"Apresentámos há muito propostas que o MAI simplesmente ignorou", aponta Marta Soares.



"As propostas deveriam ser aceites pelo Governo e não foram", afirma ainda.



Marta Soares afirma ainda que "perante o resultado do passado, onde está identificado que o problema não é dos operacionais, mas sim de quem detém o poder", não percebe porque não ouve o Governo os operacionais que estão no terreno.