Bombeiros resgatam vaca que caiu em ravina em Arcos de Valdevez

Os Bombeiros de Arcos de Valdevez resgataram, esta segunda-feira à tarde, uma vaca que caiu de uma ravina de cerca de quatro metros para dentro de um tanque de regadio, em Real, Unidade de Freguesias S. Paio e Giela, Arcos de Valdevez.



O resgate foi efetudado por cinco operacionais, apoiados por uma viatura da corporação dos Arcos. A operação contou ainda com o apoio do dono do animal e vários populares.





O momento foi registado e publicado na rede social Facebook da Associação Humanitária dos Arcos de Valdevez. Diz a publicação que, após o resgate "o anima mostrou estar bem de saúde".