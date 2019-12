Braga iluminada com mais luzes e 130 espetáculos este Natal

A Câmara de Braga está apostada em fazer do Natal, este ano, um importante elemento de atração ao comércio da cidade. A intenção foi este sábado reafirmada por Ricardo Rio, o presidente da Câmara, após a inauguração da iluminação natalícia da cidade.

Este ano, a autarquia duplicou o investimento, passando dos 78 mil euros de 2018 para um valor ligeiramente superior a 150 mil euros. A iluminação foi alargada a novas zonas da cidade e às rotundas de acesso às autoestradas.

Também a árvore de Natal, instalada no chafariz, em frente à Arcada, é este ano bastante maior, com 16 metros de altura. Mas a grande novidade é mesmo o cartaz de animação, que conta, até aos Reis, com mais de 130 espetáculos.

A animação vai percorrer as principais ruas do centro histórico, com destaque para espetáculos de dança e música. Os "Soldadinhos de Chumbo", do Grupo de Percussão da Equipa Espiral, dão o mote para o início das celebrações.