Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga recebe conferência CM sobre incêndios

Propostas para evitar flagelo dos fogos hoje em debate no Theatro Circo.

01:30

O Theatro Circo, em Braga, recebe esta quinta-feira a segunda conferência do ciclo de debates ‘CM Não Esquece!’, na qual estará presente Ricardo Rio, presidente da autarquia minhota, a psicóloga Joana Amaral Dias e Armando Esteves Pereira, diretor-geral-adjunto do CM e da CMTV. A conferência será moderada por Francisco Penim.



No debate serão analisadas as cinco propostas que vão integrar a Moção Nacional que o Correio da Manhã vai apresentar aos partidos representados na Assembleia da República e ao Governo: criminalização dos incendiários; vigilância do território e intervenção das forças militares; ordenamento florestal e desenvolvimento económico do Interior; limpeza de matas; educação, formação e sensibilização foram as cinco propostas vencedoras da iniciativa ‘CM Não Esquece!’.



Depois de Vila Real, na passada terça-feira, e de Braga, as conferências CM seguem para a Covilhã. O encontro terá lugar a 29 de maio, na Universidade da Beira Interior e terá como convidados António Fidalgo, reitor da UBI, Carlos Anjos, ex-inspetor-chefe da Polícia Judiciária e presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, e Eduardo Cintra Torres, professor universitário.