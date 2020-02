Brasil deteve dinamarquês acusado de homicídio em Portugal há 27 anos

A Polícia Federal brasileira prendeu na passada sexta-feira um dinamarquês acusado de homicídio qualificado contra outro cidadão da mesma nacionalidade em Portugal, em 1993, após um pedido de extradição formulado pela Dinamarca, foi esta quinta-feira anunciado.

"Em 31/01/2020, a Polícia Federal prendeu um cidadão dinamarquês, em cumprimento ao mandado de prisão para extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). (...) O homem permanecerá preso até o julgamento do pedido de extradição formulado pela Dinamarca", anunciaram esta quinta-feira as autoridades brasileiras na sua página na Internet.

O dinamarquês Rasmus Kirkegaard Kristiansen, que residiu em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, centro de Portugal, é o presumível autor do homicídio do compatriota Erik Christensen, na serra do Marão, norte de Portugal.

A parte inferior do corpo de Christensen foi encontrada em julho de 1993, na Serra do Marão, em avançado estado de decomposição, tendo a Polícia Judiciária portuguesa iniciado então as investigações, depois prosseguidas pela Interpol.

A decisão do STF brasileiro segue em segredo de justiça.