SPORTING | Debate instrutório do ataque à Academia de Alcochete já começou. Bruno de Carvalho está no tribunal

O debate instrutório do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, terá lugar a 10 de julho, às 10h00, no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa.Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, é acusado pelo Ministério Público de ser autor moral do ataque de 15 de maio de 2018, de que resultaram agressões a jogadores da equipa principal de futebol e elementos da equipa técnica.- O ex-presidente leonino, Bruno de Carvalho, chega ao Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, na companhia da irmã, Alexandra.