"Brutalidade e violência": Ministra da Administração Interna preocupada com violenta agressão a PSP em Lisboa

O Ministério da Administração Interna afirmou através de um comunicado que tomou conhecimento do incidente que envolveu quatro agentes da PSP, que foram vítimas de uma agressão quando se encontravam fora de serviço. Os polícias tentaram intervir para travar uma rixa à porta da discoteca MOME, estando um deles internado no hospital de S. José, em Lisboa.A Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, manifestou a sua preocupação "face à brutalidade e violência da agressão, totalmente intoleráveis e que justificam um rápido apuramento dos factos e a responsabilização dos seus autores".Francisca Van Dunem também exprimiu solidariedade para com os agentes agredidos, com as respetivas famílias, e, particularmente, com o agente que se encontra hospitalizado, em estado grave, esperando que consiga "vencer esta luta pela sobrevivência e ultrapassar as terríveis dificuldades deste momento".