Uma mulher de 40 anos, que faz serviços espirituais e de alegada bruxaria, foi detida da GNR por suspeitas de ter extorquido uma cliente sob ameaça de divulgar factos da sua vida que soube durante as consultas, no concelho do Sabugal.



A vítima, de 46 anos, recorreu aos "serviços especiais" que a suspeita praticava na sua residência, numa aldeia daquele concelho raiano.









