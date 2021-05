Bullying, um crime que a vítima nem sempre denuncia

Uma recolha de denúncias informais sobre casos de bullying em Portugal, realizado pelo Observatório Nacional do Bullying (ONB), revelou que, no ano passado, as raparigas foram as maiores vítimas deste tipo de crime. Num total de 407 denúncias informais, 249 tinham raparigas como vítimas.O ONB visa "mapear o fenómeno do bullying" em Portugal e a recolha tem por base denúncias informais efetuadas por vítimas, ex-vítimas, testemunhas e pessoas que tiveram conhecimento da vitimização. Durante o ano de 2020, 249 raparigas foram vítimas de bullying e os rapazes foram os maiores agressores (211).A maior parte das denúncias que chegaram ao Observatório Nacional do Bullying foi realizada por pessoas com conhecimento de casos de bullying. As vítimas nem sempre denunciam o crime, apenas depois de passarem pelo flagelo acabam por denunciar.Entre os casos reportados em 2020, a maioria das vítimas e agressores frequenta a mesma escola (94,6%). Segundo o ONB, os 'bullys' atuam tanto presencialmente como através da internet, embora em menor número. Os dados revelam que 74.2% dos casos reportados se referem a bullying presencial.Lisboa e Porto concentram a maioria dos casos reportados, num total de 45,20%.Recorde-se que 2020 foi um ano marcado por muito ensino à distância com as escolas a encerrar entre os meses de março e abril, devido à pandemia de Covid-19.Os pedidos de ajuda à Linha Internet Segura da APAV, para apoio a vítimas de cibercrime e denúncia de conteúdos ilegais, aumentaram 575,49% entre 2019 e 2020, com um pico de telefonemas em março do ano passado.No entanto, os crimes de bullying representam uma fatia pequena do número total destes crimes. Segundo a APAV, apenas foram feitas 10 denúncias em 2020.O 'bullying' define-se pelo uso da força física, ameaça ou coerção para abusar, intimidar ou dominar de forma agressiva, e habitual, outras pessoas.