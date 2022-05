Com a cumplicidade do marido e até da sogra e da avó, Anabela Santos, de 39 anos, advogada em Braga e que chegou a frequentar a formação para juíza, conseguiu lucrar mais de 1,2 milhões de euros com empréstimos e vendas de casas que não tinha. Os prédios pertenciam a clientes, quase todos emigrantes, que a advogada vendia com recurso a documentação que ela própria falsificava.









