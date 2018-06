Burlão procurado por toda a Europa apanhado em Esposende

Vídeo partilhado nas redes sociais mostra suspeito a ser detido pela GNR pelos crimes de fraude fiscal e burla.

12:37

A Polícia Judiciária deteve um homem, de nacionalidade espanhola, suspeito pelos crimes de fraude fiscal e burla no valor de 11 milhões de euros, em Esposende.José Manuel Estevez, de 51 anos, era uma das pessoas mais procuradas em Espanha, tendo sido detido numa operação conjunta do grupo ENFAST - European Network of Fugitive Active Search Teams.O vídeo, publicado através da página de Twitter da Polícia nacional espanhola, mostra a detenção do suspeito.