Burlas com carros no Norte do País renderam 1,3 milhões de euros. Vendedor e empresário detidos pela PSP

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto apreendeu diversos automóveis que tinham sido adquiridos ilicitamente no Norte do País.



O vendedor das viaturas e o empresário, dois homens de 43 e 44 anos, foram detidos por prática de crimes de burla qualificada, burla tributária e falsificação de documentos.





As práticas ilícitas resultaram em prejuízos superiores a 1,3 milhões de euros.Em comunicado, a PSP refere que foram realizadas seis buscas domiciliárias e não domiciliárias e que no seguimento da investigação, mais 13 pessoas foram constituídas arguidas no processo.

Os detidos foram, na quarta-feira, presentes junto das Autoridades Judiciárias para aplicação das competentes medidas de coação.