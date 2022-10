Dois homens, de 40 e 51 anos, vão começar em breve a ser julgados no Campus de Justiça, em Lisboa, por terem clonado 153 cartões bancários no espaço de apenas três meses. Os arguidos, de nacionalidade búlgara e em prisão preventiva desde setembro de 2021, conseguiram com este esquema criminoso lucrar 41 650 euros.









